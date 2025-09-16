WTA 250 Калдаш-да-Раїнья, хард, 1/16 фіналу

Кароліна Плішкова (Чехія) – Тесса Андріанжафітрімо (Франція, WTA № 279) – 6:1, 4:6, 7:5

33-річна Кароліна Плішкова з Чехії, яка колись очолювала світовий рейтинг, виграла перший матч за останній рік – в 1/16 фіналу турніру у Калдаш-да-Раїньї (Португалія) вона у трьох сетах здолала за 2 години 38 хвилин представницю Франції Тессу Андріанжафітрімо.

Плішкова вперше вийшла на корт в офіційному матчі з тогорічного US Open. Тоді вона у матчі 1/32 фіналу отримала травму гомілкостопа та перенесла першу операцію. У травні 2025 року Кароліна знову була прооперована через ту саму проблему.

