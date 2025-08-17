Польська тенісистка Іга Свьонтек стала фіналісткою турніру серії WTA 1000 у Цинциннаті та гарантувала собі участь у Підсумковому турнірі WTA 2025 року.

Раніше місце на Підсумковому турнірі WTA-2025 собі гарантувала чинна перша ракетка світу Аріна Соболенко.

Свьонтек у 2025 році стала переможницею Вімблдону. Також у її активі фінал на турнірі серії WTA 500 у Бад-Гомбурзі, а також п'ять півфіналів (усі на рівні WTA 1000 і Grand Slam). Іга має вже понад 6000 очок у Чемпіонських перегонах сезону.

24-річна Іга Свьонтек зіграє на Підсумковому турнірі WTA вп'яте в кар’єрі. У 2023 році вона була переможницею цього турніру.

