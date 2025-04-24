Польська тенісистка Іга Свьонтек у напруженому поєдинку все ж змогла перемогти філіпінку Александру Еалу в другому колі турніру WTA 1000 у Мадриді.

WTA 1000. 1/32 фіналу. Одиночний розряд.

Александра Еала (Фліппіни) – Іга Свьонтек (Польща) – 1:2 (6:4, 4:6, 2:6)

Зустріч Іги Свьонтек та 19-річної філіпінки Александри Еали точно не була такою безальтернативною, як могло здатись спершу. Минулого місяця Еала перемогла полячку на тисячнику у Маямі, вибивши її в чвертьфіналі.

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Наразі філіпінка піднялась на 72-е місце в рейтингу WTA та продовжує спричиняти чималі проблеми більш іменитим опоненткам. Перший сет був за Еалою (6:4), однак Свьонтек зуміла перевернути гру, здолавши суперницю у другому та третьому сетах з рахунками 6:4 та 6:2.

Додамо, що Свьонтек пройшла до третього кола (1/16 фіналу) турніру Мастерс у Мадриді. Наступною суперницею Іги стане чешка Лінда Носкова.

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