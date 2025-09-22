Колишній керівник команди Ред Булл Крістіан Хорнер отримає від своїх екс-роботодавців компенсацію за звільнення у розмірі 60 мільйонів євро, повідомляє De Telegraaf.

Ред Булл розірвав усі зв'язки з Хорнером – екс-директор вимагав компенсацію на мільйони

Хорнер 20 років обіймав керівну посаду у Ред Булл та був несподівано звільнений 9 липня цього року. Він був звинувачений у різкому падінні продуктивності та кризу в "стайні" після відходу Едріана Ньюї та Джонатана Вітлі в інші команди.

Адвокати Хорнера домовилися про виплату компенсації у 60 мільйонів євро. Це майже вся сума, яка мала належати їхньому клієнту за контрактом. Крім того, Крістіан зможе через 9 місяців після звільнення, тобто – з 9 квітня 2026 року, підписати новий контракт з іншою командою.

Офіційна сума компенсації Хорнер увійде у фінансовій звітності Ред Булл на Companies House, яка з’явиться не раніше 30 вересня майбутнього року.

Ред Булл на межі краху після звільнення Хорнера – багато працівників готові тікати, Австрія "воює" з Британією