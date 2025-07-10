"Ред Булл повідомив мені те, що я більше не братиму участі в роботі команди. Я залишуся співробітником компанії, але в оперативному плані керівництво буде передано іншому. Це стало для мене шоком, звісно, але за останні 12 годин у мене був час усе обміркувати.

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Я хотів особисто повідомити вам цю новину і висловити подяку кожному члену команди, який так багато віддав за ті 20 з половиною років, що я тут.

Коли я прийшов 20 років тому, я увійшов у команду, не знаючи, чого очікувати, але мене одразу прийняли. З двох застарілих будівель ми почали будувати те, що стало справжньою силою у Формулі-1. Спостерігати за роботою цієї команди й бути її частиною було найбільшим привілеєм у моєму житті", – заявив у прощальній промові тепер вже колишній керівник Ред Булл Крістіан Хорнер.

Someone had taken a video of Christian Horner's farewell speech at Milton Keynespic.twitter.com/0uLTXjt9fE — RBR Daily (@RBR_Daily) July 9, 2025

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