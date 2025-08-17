Австралійський автогонщик Даніель Ріккардо, який із 2011 до 2024 року виступав у Формулі-1, зазнав ушкоджень унаслідок падіння з мотоцикла і потрапив до лікарні, повідомляє PlanetF1.

Інцидент із Ріккардо трапився 14 серпня на бездоріжжі в районі Дейнтрі – найстарішого тропічного лісу на планеті. Даніель, впавши з мотоцикла, пошкодив ключицю, після чого його доправили в лікарню Моссмана. Джерело стверджує, що колишній автогонщик весь час перебував у доброму гуморі.

Як відомо, у 2024 році після Гран-прі Сінгапуру команда Формули-1 Рейсинг Буллз оголосила про звільнення Даніеля Ріккардо у зв'язку з незадовільними результатами. З того часу австралієць рідко з'являється на публіці.

