Бадоса оголосила про своє повернення у великий теніс після успішного відновлення від травми спини, повідомляє Mundo Deportivo.

"Після декількох тижнів бездіяльності я повернулася до тренувань і підготовки до турнірів в Азії. Перша зупинка: Шеньчжень. Я дуже рада представляти свою країну. Вамос!" – написала Бадоса у своєму Х.

В червні Паула припинила виступи через пошкодження клубово-поперекового м'яза. Перша ракетка Іспанії буде готова зіграти за свою країну у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг, який пройде з 16 по 21 вересня у Шеньчжені (КНР). У чвертьфіналі турніру іспанки зіграють проти збірної України, матчеве протистояння відбудеться 17 вересня.

У 2022 році Паула Бадоса посідала друге місце у світовому рейтингу тенісисток. Впродовж своєї кар'єри вона виграла 4 титули рангу WTA.

