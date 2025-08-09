Паула Бадоса не зможе взяти участь в американському тисячнику через ушкодження.

Іспанська тенісистка Паула Бадоса, яка в оновленому рейтингу WTA посідає 12-те місце, знялася з Відкритого чемпіонату США 2025, повідомляє прес-служба турніру.

Світоліна, Костюк та Ястремська дізналися перших суперниць на супертурнірі в Цинциннаті

27-річна спортсменка продовжує заліковувати травму спини. Ушкодження не дозволяє їй взяти участь вже у четвертому поспіль турнірі. Востаннє вона виходила на корт на Вімблдоні, де вилетіла вже у першому раунді від британки Кеті Бултер (WTA № 50). Після цього вона пропустила турніри в Вашингтоні, Монреалі та Цинциннаті.

В основній сітці американського мейджора в Нью-Йорку Бадосу замінить представниця Швейцарії Жіль Тайхманн.

Нагадаємо, минулого року Паула дісталася до чвертьфіналу US Open, де поступилася Еммі Наварро.

До слова, Бадоса потрапила до заявки збірної Іспанії на турнір Кубка Біллі Джин Кінг. Суперником піренейців у чвертьфіналі престижного турніру буде Україна. Поєдинки відбудуться 17 вересня – два одиночні матчі та парний поєдинок, які будуть проводитися до двох виграних сетів із тайбрейками.