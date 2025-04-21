Німецька біатлоністка Маріон Візенсартер оголосила про завершення кар'єри. Про це 30-річна спортсменка повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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"Після довгих років спеки, снігу та емоцій настав час для мене попрощатися з великим спортом – я завершую активну біатлонну кар'єру. Це був час із безліччю чудових, але й складних моментів. Я дуже вдячна за все, що мені вдалося пережити.

Звичайно, я залишаюся вірною біатлону. Відтепер у ролі фаната, вболівальника на краю траси або в якості служби підтримки на тих чи інших підйомах", – написала Маріон.

Нагадаємо, у 2023 році Візенсартер стала переможницею літнього чемпіонату світу в суперспринті. Тоді ж вона здобула бронзу у масс-старті. У 2021 році спортсменка виграла срібло на чемпіонаті Європи, а в 2013-му стала бронзовою призеркою Юніорського чемпіонату світу.