Грем Дотт замість кваліфікації на чемпіонат світу 2025 року зі снукеру поїде до зали судових засідань.

Колишньому чемпіону світу висунули звинувачення у скоєнні злочинів сексуального характеру щодо дітей, інформує BBC.

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47-річний Дотт готувався до кваліфікації на чемпіонат світу, проте зараз про участь не може бути навіть мови. Всесвітня асоціація професійного більярду та снукеру (WPBSA) відсторонила шотландця на період розслідування.

Прокурори стверджують, що Дотт щонайменше двічі домагався неповнолітніх. Перший напад стався в районі Глазго між 1993 та 1996 роками. Другий – в період з 2006 по 2010 рік. Ймовірним жертвам іменитого снукериста було близько 10 років. Дотт повинен постати перед судом 11 червня.

Шотландець тричі доходив до фіналів чемпіонату світу і виграв один у 2006 році. Втім, останнім часом кар'єра Дотта пішла на різкий спад, а нинішній скандал може поставити хрест на будь-яких перспективах не лише в спорті.