Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Дюк Маккензі поділився думками про потенційний бій між Олександром Усиком та Мозесом Ітаумою.

"Ітауму потрібно розвивати. Його бій з Усиком? Не треба його кидати проти Олександра. Ніхто не може наблизитися до Усика, Мозес не вистоїть. Всі знають, що у світі немає поки такого боксера, який би переміг Олександра. Якщо вони хочуть зруйнувати кар'єру Мозеса – то нехай ставлять проти Усика на бій", – сказав Маккензі в інтерв'ю Pro Boxing Fans.

"Ти не поб’єш Усика, намагаючись перебоксувати його": тренер Чісори розповів, як можна перемогти українця

У своєму останньому поєдинку, який відбувся 16 серпня, Мозес Ітаума нокаутував Ділліана Вайта. Раніше голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-аш Шейх заявив, що хотів би побачити бій Ітауми проти Олександра Усика. Проте сам британець сказав, що наразі не заслуговує на бій з українцем.

Нагадаємо, Всесвітня боксерська організація зобов'язала Усика провести захист титулу проти Джозефа Паркера. Чемпіон попросив відкласти перемовини про бій через травму спини.

Директор команди Усика відреагував на сумніви у травмі українця: "Ми ухвалюємо рішення заради результатів"