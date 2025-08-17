Колишній американський боксер Антоніо Тарвер, який був чемпіоном світу у напівважкій, першій важкій та важкій вагових категоріях, впевнений, що поєдинок між абсолютним чемпіоном світу у надважкому дивізіоні Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та британцем Мозесом Ітаумой (13-0, 11 КО) поки що малоймовірний.

"Ітаума не готовий до Усика. Ні. Я не думаю, що він готовий до будь-кого з топ-5. Бро, треба бути реалістами. Ми ще не бачили, щоб він пропустив удар. І це вирішальний фактор того, як далеко ти зайдеш у надважкій вазі. Чи зможе він це витримати? Чи зможе він пропустити удар по підборіддю і все одно встати на ноги?

Тож поставте його на ринг з іншим молодим хлопцем, який не переможений, і подивіться, що він з ним зробить. Знаєш, нам потрібно було заслужити це. Ми просто не могли нічого досягти, якщо бились з таким хлопцем, як Ділліан Вайт, який навіть не входить до рейтингу. Виграй у когось із рейтингу. Тоді ми поговоримо", – заявив Тарвер у коментарі Seconds Out.

У суботу, 16 серпня, Мозес Ітаума у Саудівській Аравії виграв у земляка Ділліана Вайта нокаутом у першому раунді.

