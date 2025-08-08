"Я вважаю, що Ей Джей має завершити кар’єру. У нього був хороший шлях у боксі. Але він не елітний боєць, якщо його нокаутував навіть цей товстий хлопець із Мексики (Енді Руїс – прим.).Потім його двічі декласував Усик, а тепер нокаутував Даніель Дюбуа.

Усик отримав пораду від колеги по надважкому дивізіону – для українця бачать лише один варіант

У нього на рахунку 150 мільйонів фунтів, навіщо йому ще 20? Він може закінчити в інвалідному візку", – сказав Фроч для SportingTalk.

Нагадаємо, що Ентоні Джошуа востаннє виходив на ринг у вересні 2024 року, тоді британець достроково програв Даніелю Дюбуа. Зараз Ентоні відновлюється від травми ліктя.

Впродовж своєї кар'єри Джошуа двічі поступався Олександру Усику. У 2017 році британець переміг українського екс-чемпіона світу Володимира Кличка.

