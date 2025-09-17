Відомий екс-чемпіон світу в середній вазі готовий повернутися на ринг: "Це мій секрет"
Геннадій Головкін заявив про бажання знову боксувати.
Колишній чемпіон світу з боксу за версіями WBC, IBF, WBA, IBO в середній вазі Геннадій Головкін, який нині є президентом Національного олімпійського комітету Республіки Казахстан, зізнався, що не проти відновити свою професійну кар'єру.
"Повернення на ринг? Так, чому б і ні? Коли це може статися і з ким? Це мій секрет", – цитує Головкіна BoxingScene.
40-річний Головкін провів свій останній поєдинок у вересні 2022 року, програвши в ньому одноголосним рішенням суддів мексиканцю Саулю Канело Альваресу. Це був третій очний бій боксерів.
