Колишній чемпіон світу з боксу за версіями WBC, IBF, WBA, IBO в середній вазі Геннадій Головкін, який нині є президентом Національного олімпійського комітету Республіки Казахстан, зізнався, що не проти відновити свою професійну кар'єру.

"Повернення на ринг? Так, чому б і ні? Коли це може статися і з ким? Це мій секрет", – цитує Головкіна BoxingScene.

40-річний Головкін провів свій останній поєдинок у вересні 2022 року, програвши в ньому одноголосним рішенням суддів мексиканцю Саулю Канело Альваресу. Це був третій очний бій боксерів.

