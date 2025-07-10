Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Джозеф Паркер впевнений, що Усик зможе виграти у Дюбуа. На думку екс-чемпіона, українець реалізує свою перевагу у другій половині бою.

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"Початок буде схожий на їхню першу зустріч – Дюбуа піде вперед і намагатиметься нав'язати бій. Але ближче до середини поєдинку Усик почне пробивати його захист.

У другій половині бою Усик підвищить темп, і тоді стане зрозуміло, чи витримає його Дюбуа. В нього неймовірна витривалість – він може рухатися цілий день і постійно тримати суперника в напрузі", – розповів Паркер у коментарі Seconds Out.

Паркер зізнався, що шанси Усика на перемогу, на його думку, становлять 60% проти 40% у Дюбуа.

Реванш Усик – Дюбуа запланований на 19 липня у Лондоні на стадіоні Вемблі.

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