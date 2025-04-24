"Наш можливий бій з Усиком? На той час він уже буде значно повільнішим, і я сподіваюся, що моя атлетичність, попри всі його перемоги над великими суперниками, зробить наш бій більш конкурентним, ніж більшість боїв із цими важкими, повільними хлопцями.

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Зараз я важу близько 115 кг. Відчуваю додаткову міць з цією вагою, але ми працюємо над збільшенням швидкості. Якщо планую зустрічатися з серйозними бійцями, необхідно бути готовим до будь-яких випробувань і наносити потужні нокаути – це мене зараз особливо захоплює", – цитує Околі The Ring.

Нагадаємо, Лоуренс наразі є претендентом на пояс WBC у надважкій вазі. У березні він мав битися проти Річарда Ріакпоре (17-1, 13 КО), але поєдинок скасували через травму суперника.

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