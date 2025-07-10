Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Маккензі впевнений, що Усик заслужено виграв у двох боях у Тайсона Ф'юрі, зможе ще раз здолати Даніеля Дюбуа і в підсумку завершить свою кар'єру в ранзі непереможеного чемпіона.

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"Коли хтось перемагає тебе двічі, то це не щасливий збіг обставин. Це означає, що цей хлопець тебе розкусив. Олександр Усик розкусив Тайсона Ф'юрі. Якщо Ф'юрі поб'ється з ним знову, то Усик знову його поб'є. Це не вища математика. Якщо він зробив це двічі, то зробить і тричі.

Олександр Усик говорить про ще два поєдинки. Один бій з Дюбуа, і якщо він буде успішний, а я думаю він буде (саме таким), тоді він зможе провести трилогію з Ф'юрі. Але Усик, знаю, хоче провести свій останній бій в Україні, у себе вдома. Якщо Тайсон Ф'юрі не зміг побити його у себе вдома, то він явно не поїде в Україну і не поб'є його там. І як я говорив раніше, Усик не на спаді. Він на досить хорошому ходу, і я вірю, що він завершить кар'єру непереможним. Немає нікого, хто поб'є його зараз. Даніель Дюбуа не поб'є Олександра Усика. Це просто мій прогноз. І Тайсон Ф'юрі точно не поб'є Олександра Усика", – розповів Маккензі в інтерв'ю Seconds Out.

Як відомо, 19 липня в Лондоні на стадіоні Вемблі відбудеться реванш Усик – Дюбуа. У серпні 2023 року в першому поєдинку українець виграв у британця технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

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