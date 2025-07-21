Колишній чемпіон світу у напівсередній вазі В'ячеслав Сенченко розповів, проти кого хотів би побачити Олександра Усика у наступному поєдинку.

"З Чісорою він вже бився, і він вже ніби далеко не той Чісора, який був раніше. Він незручний – так. Перший бій теж був конкурентний. Але я краще подивився б на поєдинок з Паркером. Він хоча б з ним не боксував, було б цікаво.

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Чісору знає, а з Ф’юрі після двох перемог не бачу сенсу. Паркер зараз на ходу, кілька важливих перемог здобув. Краще з ним", – сказав Сенченко в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, Олександр Усик боксував з Дереком Чісорою у 2020 році, тоді українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. Наразі Чісора є обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу IBF.

До слова, Джозеф Паркер в останньому поєдинку нокаутував Мартіна Баколе. Паркер володіє титулом тимчасового чемпіона світу за версією WBO.

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