"Я думаю, що Ділліан Вайт – це чудовий поєдинок для Мозеса, про Ітауму дуже добре дбають. Френк Воррен проробив чудову роботу. Не здивуюся, якщо Ітаума нокаутує Вайта за два-три раунди. Я вважаю, що це дійсно хороший підбір суперників, було б чудово, якби в Британії було пів дюжини бійців такого рівня, як Мозес Ітаума.

Я думаю, що просто зараз Усик переможе Ітауму. А через 12 місяців – ні. І, можливо, тоді це буде як передача естафети. Ера Усика майже закінчилася. Він вже переміг усіх", – наводить слова Гроувза Fightnews.com.

Нагадаємо, бій між Ітаумою та Ділліаном Вайтом відбудеться сьогодні, 16 серпня, у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Раніше голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх заявив про бажання організувати поєдинок Усик – Ітаума.

