Один із найтитулованіших на сьогодні тренерів в історії професійного боксу Роберт Гарсія, який свого часу був чемпіоном світу, упевнений у тому, що Олександру Усику в статусі чинного абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні треба йти на пенсію.

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"Мені подобається Усик. Вони чудові люди – він і Клімас. Не відчуваю нічого до цієї команди, крім поваги. Я хотів би побачити, як він просто зараз завершить кар'єру, будучи на вершині світу. У нього не буде проблем із Паркером, але це все ж таки буде важко і складно. Його тіло вже багато прийняло, йому 38. Якщо він продовжить битися, то це закінчиться тим, що ми побачимо його в бою проти молодого лева, який буде повністю домінувати над ним через вік, через зношене тіло. І ми в підсумку побачимо сумний кінець, який ми запам'ятаємо.

Я б запам'ятав його, як найвидатнішого за всіх часів, тому що він показує, що він один із найвидатніших за всіх часів. Я хотів би, щоб він зараз завершив кар'єру і залишився в пам'яті, як один із найвидатніших в історії. Я знаю, що там великі гроші, що є потенційні великі бої – і це спокусливо для будь-кого.

Східно-європейські бійці не шукають можливості заробити 200 млн доларів. Вони роблять це, тому що вони люблять, у них до цього пристрасть. У нас є ідеальний приклад – це Ломаченко. Він вирішив завершити кар'єру, тому що його тіло не відповідає, його тіло не так добре, як раніше, і він припинив виступи. Він ще міг би заробити 10-20 млн доларів, побившись із бійцями в легкій вазі або вище. Там багато грошей для нього, він міг би це зробити, але його тіло не відповідає, і він завершив кар'єру. Я вважаю, Усик зробить те саме, коли дізнається, що його тіло здається і не відповідає. Якщо він продовжить битися, значить він все ще здатний змагатися на 100%", – розповів Гарсія в коментарі BoxingScene.

Усик 19 липня в Лондоні виграв у реванші у британця Даніеля Дюбуа і вдруге в історії став абсолютним чемпіоном світу в хевівейті.

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