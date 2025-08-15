Шеллі Фінкель, менеджер американського екс-чемпіона WBC Деонтея Вайлдера, розповів, що ними розглядається можливість проведення поєдинку з дворазовим абсолютним чемпіоном надважкого дивізіону Олександром Усиком.

В команді Усика назвали потенційного суперника для українця – він екс-чемпіон світу

"Планується, що Деонтей проведе один бій до кінця цього року. Після цього ми будемо чекати великого бою в 2026 році. Ми б розглянули поєдинок з Ентоні Джошуа або Усиком, щось на кшталт цього", – цитує Фінкеля World Boxing News.

39-річний Деонтей Вайлдер на прізвисько "Бронзовий бомбардувальник" провів на професійному ринзі 49 боїв, здобув 44 перемоги (43 – нокаутом), має у пасиві 4 поразки та одну нічию. До листопада 2019 року американець не знав поразок, а зараз має чотири невдачі у шести останніх боях. У червні цього року Вайлдер виграв технічним нокаутом у сьомому раунді у земляка Тайррелла Херндона.

Раніше Сергій Лапін, директор команди Олександра Усика, говорив, що вони не відкидають ідею з проведенням поєдинку проти Деонтея Вайлдера.

Усик назвав боксерів, які кращі за нього – брати Клички, Ф'юрі та Дюбуа отримали вердикт від Олександра