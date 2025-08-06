Екс-бос Формули-1 назвав пілота, який може замінити Хемілтона в Феррарі після провального сезону
Колишній очільник Формули-1 Берні Екклстоун поділився думками щодо майбутнього Льюїса Хемілтона в команді Феррарі.
"Ким би я замінив Льюїса Хемілтона, якби той вирішив піти з Феррарі? Якби я міг переманити Ісака Аджара з Рейсінг Буллз, то взяв би його.
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Ісак чудово проявив себе у свій перший рік у Формулі-1 і є прекрасним гонщиком. Також я високо оцінюю всім відомого пілота з Бразилії (Габріеля Бортолето з команди Кік Заубер, – прим.). Він талановитий. Вони обидва розумні пілоти.
Гонщики втомлюються. Льюїс втомився. Він займався тим, чим і завжди. Йому просто потрібен відпочинок, повне перезавантаження, щоб робити щось зовсім інше.
Цей хлопець не шахрай. Але він обманюватиме себе, якщо продовжить. Йому слід зараз зупинитися", – цитує Daily Mail колишнього керівника Формули-1 Берні Екклстоун.
Нагадаємо, що Льюїс Хемілтон на Гран-прі Угорщини декілька разів зізнавався, що Феррарі варто замінити його через погані результати.
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