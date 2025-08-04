Американський захисник Маркус Кін, який у 2023 році захищав кольори українського клубу Прометей, у складі команди Aftershocks став переможцем The Basketball Tournament.

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The Basketball Tournament – щорічний літній турнір у США із відкритим запрошенням, який має солідний грошовий приз. Цього року боротьба точилася за один мільйон доларів.

Aftershocks на чолі з Кіном переміг у фіналі команду Eberlein Drive – 82:67.

Маркус Кін у фіналі набрав 22 очки, зробив одне підбирання та два асисти за 35 хвилин на майданчику. Він був визнаний MVP турніру.

WHAT A GAME!



Marcus Keene with 22 Points vs. Eberlein Drive, 08/03/2025 pic.twitter.com/RfQ7X9L7Uv — TBT (@thetournament) August 3, 2025

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