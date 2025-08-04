Екс-баскетболіст Прометея неймовірно запалив у фіналі The Basketball Tournament – став MVP турніру
Маркус Кін допоміг команді Aftershocks виграти трофей та великий грошовий приз.
Американський захисник Маркус Кін, який у 2023 році захищав кольори українського клубу Прометей, у складі команди Aftershocks став переможцем The Basketball Tournament.
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The Basketball Tournament – щорічний літній турнір у США із відкритим запрошенням, який має солідний грошовий приз. Цього року боротьба точилася за один мільйон доларів.
Aftershocks на чолі з Кіном переміг у фіналі команду Eberlein Drive – 82:67.
Маркус Кін у фіналі набрав 22 очки, зробив одне підбирання та два асисти за 35 хвилин на майданчику. Він був визнаний MVP турніру.
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