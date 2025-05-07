Едмонтон встановив новий рекорд Кубка Стенлі – божевільна серія камбеків Ойлерз
Вольова перемога Едмонтон Ойлерз над Вегасом (4:2) в плей-офф НХЛ стала рекордною в історії змагання.
На попередній стадії плей-офф Едмонтон оформив 4 камбеки проти Лос-Анджелеса, залишивши "королів" за бортом Кубка Стенлі.
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Вольова перемога в першому матчі серії проти Вегаса стала п'ятою поспіль для канадської команди, повідомляє прес-служба НХЛ в X.
Таким чином Ойлерз стали першою командою в історії плей-офф Кубка Стенлі, якій вдалося протягом одного сезону оформити п'ять камбеків поспіль.
Завдяки цій перемозі Едмонтон повів у серії проти Ґолден Найтс. Наступний матч між командами відбудеться в ніч на 9 травня.
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