Вольова перемога Едмонтон Ойлерз над Вегасом (4:2) в плей-офф НХЛ стала рекордною в історії змагання.

На попередній стадії плей-офф Едмонтон оформив 4 камбеки проти Лос-Анджелеса, залишивши "королів" за бортом Кубка Стенлі.

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Вольова перемога в першому матчі серії проти Вегаса стала п'ятою поспіль для канадської команди, повідомляє прес-служба НХЛ в X.

Таким чином Ойлерз стали першою командою в історії плей-офф Кубка Стенлі, якій вдалося протягом одного сезону оформити п'ять камбеків поспіль.

Завдяки цій перемозі Едмонтон повів у серії проти Ґолден Найтс. Наступний матч між командами відбудеться в ніч на 9 травня.

Zach Hyman scored the game-winning goal to help the @EdmontonOilers earn their fifth straight comeback victory and accomplish a #StanleyCup Playoffs first.#NHLStats: https://t.co/jfpnftEhyr pic.twitter.com/hbbAuB6eVp — NHL Public Relations (@NHLPR) May 7, 2025

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