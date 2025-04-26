Сьогодні, 26 квітня, відбулися три матчі в межах першого раунду Кубка Стенлі. Дивіться результати та звіт про них на "Футбол 24+".

НХЛ 2024/25, плей-офф

Монреаль Канадієнс – Вашингтон Кепіталз – 6:3 (1:1, 2:1, 3:1) (рахунок у серії – 1:2)

Нью-Джерсі Девілс – Кароліна Харрікейнс – 3:2 (2ОТ) (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0) (рахунок у серії – 1:2)

Едмонтон Ойлерз – Лос-Анджелес Кінгс – 7:4 (2:1, 1:3, 4:0) (рахунок у серії – 1:2)

Плей-офф НХЛ: Лос-Анджелес знищив Едмонтон, Даллас повів у серії з Колорадо, Монреаль знову "згорів" Вашингтону

Першу перемогу у протистоянні з Вашингтоном здобув Монреаль. У складі переможців голами відзначилися Олександр Карр'є, Нік Судзукі, Коул Кофілд, Крістіан Дворак, Юрай Слафковський та Алекс Ньюхук. За Кепіталз забивали Коннор Макмайкл, Джейкоб Чікран та путініст Олександр Овечкін.

Варто зазначити, що не зміг дограти матч через травму голкіпер Вашингтона Логан Томпсон. 28-річний воротар спочатку отримав сильний удар у другому періоді, проте залишився на льоду. Однак у завершальній 20-хвилинці канадієць знову зазнав ушкодження після зіткнення з суперником і поступився місцем у воротах Чарлі Ліндгрену.

У найбільш непоступливому матчі ночі Нью-Джерсі приймав Кароліну. Командам знадобилися одразу два овертайми, щоб визначити переможця. Харрікейнс не змогли довести рахунок у серії до 3:0 і дозволили супернику скоротити відставання. Перемогу Нью-Джерсі на початку другого овертайму принесла шайба Шимона Німеця.

У ще одному поєдинку Едмонтон та Лос-Анджелес видали найрезультативнішу гру, закинувши на двох 11 шайб. Більше пощастило господаря, які після повернення на власний майданчик зуміли здобути першу перемогу в серії. Вирішальним став третій період, в якому Едмонтон відвантажив у ворота суперника 4 сухих шайби.

Три очки набрав капітан Ойлерз Коннор Макдевід, у його доробку гол та два асисти. Інші шайби канадців закинули Райан Ньюджент-Хопкінс, Еван Бушар (дубль), Коннор Браун (дубль) та Евандер Кейн. У Лос-Анджелеса відзначилися Адріан Кемпе, Кевін Фіала, Дрю Дауті і Тревор Мур.