Джошуа змушений на тривалий термін забути про бокс – жертва Усика розповів про свою проблему
13:33 - Читать на русском
Британський супертяж Ентоні Джошуа найближчими місяцями тойно не вийде на ринг.
"Коли ви хочете, щоб я повернувся, люди? Я намагаюся привести своє тіло до ладу і перенесу невелику операцію на лікті. Це станеться десь у травні, залишилось владнати деякі деталі.
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Це виведе мене з тренувального процесу десь на шість-вісім тижнів. Щойно одужаю, то повернуся", – запевнив Джошуа в коментарі DAZN.
Нагадаємо, востаннє британець бився у вересні минулого року проти свого земляка Даніеля Дюбуа. Джошуа програв нищівним нокаутом у 5 раунді, втративши серію з 4 перемог поспіль після подвійного побиття від Олександра Усика.
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