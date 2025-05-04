"Коли ви хочете, щоб я повернувся, люди? Я намагаюся привести своє тіло до ладу і перенесу невелику операцію на лікті. Це станеться десь у травні, залишилось владнати деякі деталі.

Усик обрав суперника для останнього бою в кар'єрі: "У мене є дві опції"

Це виведе мене з тренувального процесу десь на шість-вісім тижнів. Щойно одужаю, то повернуся", – запевнив Джошуа в коментарі DAZN.

Нагадаємо, востаннє британець бився у вересні минулого року проти свого земляка Даніеля Дюбуа. Джошуа програв нищівним нокаутом у 5 раунді, втративши серію з 4 перемог поспіль після подвійного побиття від Олександра Усика.