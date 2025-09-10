Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) розповів, що обов’язково ще повернеться на ринг та проведе бій проти Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 КО), повідомляє talkSPORT.

"Моїм уболівальникам: я повернуся, щоб вдягнути черевики та рукавички якнайшвидше. Сподіваюся вдарити Ф'юрі по голові та потанцювати перед його мерехтливим джебом. Я пишаюся Паркером, навіть попри те, що він є моїм суперником. Справжній визнає справжнього.

Він готовий битися з ким завгодно і коли завгодно, і це ДНК справжнього бійця. На відміну від його божевільного приятеля Тайсона Ф'юрі. Я міг би дискредитувати його кар'єру/рекорд за лічені хвилини, але залишу це на майбутнє, якщо він колись повернеться і битиметься зі мною", – написав Джошуа у сторіз Instagram.

Британський промоутер Едді Хірн, який представляє інтереси Джошуа, раніше повідомив, що у 2026 році можливий бій Ентоні проти Тайсона Ф'юрі. Джошуа востаннє бився 21 вересня 2024 року – на Вемблі програв нокаутом Даніелю Дюбуа. Тайсон Ф’юрі у 2024 році зазнав двох поразок від Олександра Усика, після чого оголосив про завершення кар’єри.

