Британський боксер суперважкого дивізіону Ентоні Джошуа поділився думкою про другий поєдинок між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.

35-річний екс-чемпіон світу заявив про те, що не має наміру працювати на імідж Усика і Дюбуа, а також розкручувати їхній поєдинок.

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"Для чого ви питаєте мене про це? Вимкніть камеру і поставте запитання про цей поєдинок. Ви питаєте мене, щоб просувати їхній бій і свій канал. Я не буду цього робити. Я в цьому не зацікавлений, я не в цій грі. Це не моя справа. Втім, думаю, це буде хороший бій", – розповів Джошуа в інтерв'ю YouTube-каналу iFL TV.

Як відомо, реванш Усик – Дюбуа запланований на 19 липня. Він відбудеться в Лондоні, на стадіоні Вемблі. На кону в ньому стоятиме титул абсолютного чемпіона хевівейту.

Влітку 2023 року боксери вже зустрічалися. Тоді достроково в 9-му раунді виграв Усик, якому Дюбуа в 5-му раунді завдав відвертого удару нижче пояса – Олександр після цього довго відновлювався.

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