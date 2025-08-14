Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) може провести поєдинок проти легендарного боксера Андре Уорда (32-0, 16 КО).

Джошуа заявив, що сторони можуть домовитися про поєдинок, якщо Андре Уорд буде розсудливим у своїх грошових вимогах.

"Не приходь і не вимагай багатомільйонні гонорари за бій зі мною. Постав свою гордість вище за его і давай битися" – наводить слова Джошуа SecondsOut.

До слова, 40-річний Уорд востаннє виходив на ринг ще влітку 2017 року, тоді він нокаутував росіянина Сергія Ковальова. Впродовж своєї кар'єри Андре Уорд був чемпіоном світу у другій напівсередній (до 76,2 кг) та напівважкій вазі (до 79,4 кг).

Раніше повідомлялося, що у своєму наступному поєдинку Ентоні Джошуа зустрінеться з олімпійським чемпіоном 2016 року Тоні Йокою.

