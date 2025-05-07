Джошуа мріє про бій проти Ф'юрі – кат Кличка назвав ще трьох боксерів, проти яких хоче вийти на ринг
Британський боксер Ентоні Джошуа розповів про трьох бійців, проти яких він хотів би битися.
Колишній опонент Володимира Кличка та Олександра Усика Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) прокоментував свої плани щодо вибору суперників.
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"Я думаю, що цікавими були б мої поєдинки з Мартіном Баколе, Агітом Кабайєлом та Деонтеєм Вайлдером. Це те, що має бути видовищним.
Також сподіваюся, коли-небудь мій бій з Тайсоном Ф'юрі все ж відбудеться. Бокс не повинен залишитись без цього поєдинку", – цитує 35-річного боксера TalkSport.
Додамо, що Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) оголосив про завершення кар'єри на початку 2025 року, але він допустив, що може повернутися для трилогії з Олександром Усиком.
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