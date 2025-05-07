Британський боксер Ентоні Джошуа розповів про трьох бійців, проти яких він хотів би битися.

Колишній опонент Володимира Кличка та Олександра Усика Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) прокоментував свої плани щодо вибору суперників.

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"Я думаю, що цікавими були б мої поєдинки з Мартіном Баколе, Агітом Кабайєлом та Деонтеєм Вайлдером. Це те, що має бути видовищним.

Також сподіваюся, коли-небудь мій бій з Тайсоном Ф'юрі все ж відбудеться. Бокс не повинен залишитись без цього поєдинку", – цитує 35-річного боксера TalkSport.

Додамо, що Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) оголосив про завершення кар'єри на початку 2025 року, але він допустив, що може повернутися для трилогії з Олександром Усиком.

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