Британський та американський боксери зможуть з'ясувати, хто з них сильніший, лише за океаном.

Можливий поєдинок між Ентоні Джошуа та Джейком Полом, ймовірно, не відбудеться у Великій Британії, повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, Британська боксерська рада не санкціонує такий бій через різницю в габаритах та досвіді.

До слова, Джошуа всю кар'єру є супертяжем, тоді як Пол лише одного разу боксував у важкому дивізіоні, здолавши 58-річного Майка Тайсона.

Зазначається, що в Англії не підуть на такий ризик для здоров'я одного з боксерів. У цьому разі поєдинок пройде в США, де до таких питань ставляться менш суворо.

Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку Джошуа програв нокаутом Даніелю Дюбуа. Джейк Пол у червні переміг за очками екс-чемпіона світу в середній вазі Хуліо Сезара Чавеса-молодшого.

