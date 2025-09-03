Екс-перший номер світового рейтингу Новак Джоковіч на стадії 1/2 фіналу US Open-2025 має зустрінутися з іспанцем Карлосом Алькарасом – другою ракеткою світу. Серб, який є чотириразовим чемпіоном американського мейджора, хоче засмутити свого суперника та завадити проведенню майбутнього фіналу між ним та Янніком Сіннером з Італії.

– Новак, як би ви описали шлях, який чекає на вас попереду?

– Ну, легше не буде, це я вам точно кажу. Але слухайте, як я вже казав, я спробую просто жити одним днем, справді дбати про своє тіло, намагатися розслабитися і відновитися. Наступні декілька днів справді ключові для мене, щоб привести своє тіло у форму і бути готовим боротися в п'яти сетах, якщо буде потрібно. Тому я просто дуже хотів би цього, хотів би бути у формі на достатньому рівні, щоб грати та грати потенційно п'ять сетів із Карлосом. І я знаю, що знадобиться мій найкращий теніс, але я буду відповідати цьому виклику. Зазвичай я люблю грати великі матчі на великій арені. Просто я не зовсім упевнений, як почуватиметься тіло в найближчі декілька днів. Але я зроблю все можливе зі своєю командою, щоб бути у формі для цього. Треба буде багато бігати, це точно. Я маю на увазі, що не буде коротких розіграшів.

– Наскільки ваша оцінка того, що потрібно, щоб виграти цей турнір, продиктована тим рівнем, який ці двоє хлопців (Яннік Сіннер і Карлос Алькарас) демонструють?.

– Нам не потрібно витрачати слова на цих двох. Ми знаємо, що вони двоє найкращих тенісистів у світі. Усі, напевно, очікують і передбачають фінал між ними двома. Я спробую зіпсувати плани більшості. Подивимося, Сіннеру ще потрібно виграти свої матчі, щоб вийти у фінал, але вони безумовно грають тут у найкращий теніс серед усіх. Вони були домінуючою силою від самого початку турніру, але я точно не збираюся виходити на корт із білим прапором. Я не думаю, що хтось так робить, коли грає з ними, але особливо не я.

Я вийшов у ще один півфінал турніру Grand Slam цього року. Я був дуже стабільним, найбільш стабільним саме на мейджорах, і це саме те, про що я говорив на початку сезону, що хотів би показати свій найкращий теніс і досягти найкращих результатів на цих змаганнях. Тож ось ми тут. У мене є ще один шанс і ще одна спроба. Сподіваюся, як я вже сказав, я зможу бути в достатній для цього формі і зможу грати досить добре, щоб не відставати від Карлоса. І тоді цей матч може виграти будь-хто, – цитує Джоковіча Великий теніс України.

