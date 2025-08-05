Колишня перша ракетка світу Новак Джоковіч (6) знявся з тисячника, який має проходити в американському Цинциннаті, повідомляє SkySports. Цікаво, що він пропустить цей турнір вже другий рік поспіль.

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Варто додати, що серб пропускатиме третій Мастерс поспіль – до цього він проігнорував змагання в Римі та Торонто. Востаннє Джоковіч виходив на тенісний корт ще 11 липня, коли у півфіналі Вімблдону вилетів від чинної першої ракетки світу – Янніка Сіннера.

Таким чином, Новак не матиме жодного матчу протягом півтора місяця до US Open, який почнеться 24 серпня. Це найдовша перерва між виступами для Джоковіча з минулого року. Мастерс у Цинцинатті стартує 7 серпня, а звання чинного чемпіона відстоюватиме Яннік Сіннер.

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