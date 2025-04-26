ATP 1000, Мадрид (Іспанія), ґрунт, 1/32 фіналу

Маттео Арнальді (Італія, ATP №44) – Новак Джоковіч (Сербія, ATP №5) – 2:0 (6:3, 6:4)

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Одіозного Новака Джоковіча декласував на турнірі тисячника в Мадриді 44-та ракетка світу Маттео Арнальді. Це вже третя поспіль поразка сербського тенісиста, після невдач проти Алехандро Табіло і Якуба Меншика.

В першому сеті італієць шокував Новака на старті, проти серб зумів зробити брейк і, здавалось, заспокоїти гру. Але партія в підсумку була за Арнальді – 6:3 на його користь.

Перший гем другого сету Джоковіч забрав з рахунком 40:15 і на корті запахло камбеком. Але Арнальді вважав інакше і знову присоромив серба – на цей раз 6:4 у партії та впевнені 2:0 за підсумками матчу.

Таким чином Маттео Арнальді став першим тенісистом поза топ-30 рейтингу АТР, який переміг Новака в Мадриді. В 1/16 турніру італієць зіграє проти Даміра Джумхура з Боснії і Герцеговини.

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