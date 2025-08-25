Джоковіч з рекордом стартував на US Open, який він вигравав 4 рази (ВІДЕО)
Новак Джоковіч та Лернер Тін провели зустріч першого раунду Відкритого чемпіонату США. Результат і звіт – у цій новині "Футбол 24+".
US Open-2025, хард, чоловіки, 1/64 фіналу
Новак Джоковіч (Сербія, АТР № 7) – Лернер Тін (США, АТР № 50) – 6:1, 7:6 (7:3), 6:2
38-річний Джоковіч, який має у доробку 24 перемоги на турнірах серії Grand Slam, зокрема – чотири на US Open, розпочав виступи на американському мейджорі з впевненої перемоги над місцевим тенісистом Лернером Тіном.
Перший та третій сети серб виграв без шансів для суперника – Тін зміг забрати у них лише три гейми. А ось друга партія вийшла по-справжньому бойовою. Її доля вирішилася тільки на тай-брейку – Джоковіч забрав п’ять очок на подачі Тіна, сам втратив три очка на своїх м’ячах та переміг з рахунком 7:3.
Вся зустріч тривала 2 години 24 хвилини.
Джоковіч став першим гравцем серед чоловіків або жінок у Відкритій ері тенісу, який здобув 75-ту поспіль перемогу в стартових матчах на мейджорах в одиночному розряді. 55 перемог Новак здобув у трьох сетах.
