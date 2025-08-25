US Open-2025, хард, чоловіки, 1/64 фіналу

Новак Джоковіч (Сербія, АТР № 7) – Лернер Тін (США, АТР № 50) – 6:1, 7:6 (7:3), 6:2

Росіянин-псих сенсаційно вилетів з US Open – зламав ракетку, але публіка була в екстазі (ВІДЕО)

38-річний Джоковіч, який має у доробку 24 перемоги на турнірах серії Grand Slam, зокрема – чотири на US Open, розпочав виступи на американському мейджорі з впевненої перемоги над місцевим тенісистом Лернером Тіном.

Перший та третій сети серб виграв без шансів для суперника – Тін зміг забрати у них лише три гейми. А ось друга партія вийшла по-справжньому бойовою. Її доля вирішилася тільки на тай-брейку – Джоковіч забрав п’ять очок на подачі Тіна, сам втратив три очка на своїх м’ячах та переміг з рахунком 7:3.

Вся зустріч тривала 2 години 24 хвилини.

Джоковіч став першим гравцем серед чоловіків або жінок у Відкритій ері тенісу, який здобув 75-ту поспіль перемогу в стартових матчах на мейджорах в одиночному розряді. 55 перемог Новак здобув у трьох сетах.

75 - Novak Djokovic has claimed a 75th consecutive opening win at Grand Slam events, becoming the first player (male or female) in the Open Era to achieve the feat in Singles main draws. Machine.#USOpen | @usopen @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/W6D7vunbsD — OptaAce (@OptaAce) August 25, 2025

Стародубцева без шансів завершила боротьбу на старті US Open – "нейтралка" з Росії пройшла далі