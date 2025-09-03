Новак Джоковіч та Тейлор Фріц зустрілися у 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату США. Результат та звіт про матч – у цій новині "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, чоловіки, 1/4 фіналу

Новак Джоковіч (Сербія, АТР № 7) – Тейлор Фріц (США, АТР № 4) – 6:3, 7:5, 3:6, 6:4

Джоковіч відзначає феноменальний ювілей у світовому рейтингу – серб входить до трійки гвардійців реєстру

Титулований Джоковіч був фаворитом поєдинку. Це було дивно, адже він у світовому рейтингу посідає сьоме місце, а американець Фріц – четверте. До всього, US Open є для Тейлора якби домашнім турніром. Однак Новак є чотириразовим чемпіоном американського мейджора. Фріц про таке зараз може лише мріяти.

Перший сет Джоковіч виграв з одним брейком, а у другому переміг, двічі забравши подачу американця, хоча і сам один раз не втримав власний гейм. У третьому сеті Новак під тиском 27-річного Фріца втратив ініціативу і американець своє відставання скоротив.

Четвертий сет обіцяв вийти наднапруженим, бо Фріцу треба було йти ва-банк. Суперники обмінювалися своїми геймами, поки у десятому Джоковіч не увімкнувся на повну на подачі Фріца та зробив брейк.

Серб у чотирнадцяте вийшов у півфінал в Нью-Йорку та зрівнявся за цим показником із американцем Джиммі Коннорсом, який до цього очолював історичний реєстр.

38-річний Джоковіч став найстаршим гравцем у Відкритій ері, кому вдалося дійти до чвертьфіналу на всіх турнірах Grand Slam сезону.

У півфіналі US Open Новак Джоковіч зіграє проти іспанця Карлоса Алькараса. Серб перемагав представника Іспанії цього року у чвертьфіналі Australian Open.

Алькарас вийшов у півфінал US Open – далі можлива зустріч із Джоковічем