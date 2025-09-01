У матчі 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату США Новак Джоковіч у трьох сетах здолав німця Яна-Леннарда Штруффа. Читайте звіт про дуель на "Футбол 24+".

US Open 2025. 1/8 фіналу, чоловіки

Новак Джоковіч (Сербія, ATP № 7) – Ян-Леннард Штруфф (Німеччина, ATP № 144) – 6:3, 6:3, 6:2

У боротьбі за вихід у чвертьфінал сьома ракетка світу Новак Джоковіч зійшовся з Яном-Леннардом Штруффом, який у рейтингу ATP йшов на 114-й сходинці. Поєдинок тривав 1 годину 51 хвилину. Серб без особливих проблем здолав опонента у трьох сетах, здобувши розгромну перемогу 3:0. Цікаво, що це була восьма зустріч суперників – рахунок 8:0 на користь Новака.

Як повідомляє Opta Ace, Джоковіч став самим віковим тенісистом (38 років 94 дні) у Відкритій ері, кому вдалося вийти до чвертьфіналу кожного з чотирьох турнірів Великого шолома в одному сезоні. Також серб став першим тенісистом в історії, кому вдалося дійти до 1/4 фіналу на всіх турнірах Grand Slem в дев'яти різних сезонах. Для серба цей вихід в 1/4 фіналу US Open став 64-м у кар'єрі.

Нагадаємо, Джоковіч перемагав на Відкритому чемпіонаті США у 2011, 2015, 2018 та 2023 роках.

За вихід до півфіналу Новак боротиметься з 4-ою ракеткою світу Тейлором Фріцем зі США.

