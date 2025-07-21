Сербський тенісист Новак Джоковіч у новій версії реєстру Асоціації тенісистів-професіоналів посідає шосту позицію. У нього 4130 очок.

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Це 345-й тиждень поспіль, коли Джокович перебуває в топ-10. Така серія почалася у Новака в липні 2018 року. Раніше він не залишав першу десятку 555 тижнів у період з березня 2007-го по листопад 2017-го.

900 тижнів у топ-10 рейтингу АТР до Джоковича проводили тільки Роджер Федерер (968) і Рафаель Надаль (912), які вже завершили свої кар'єри.

До речі, як повідомляє Tennis.com, 428 тижня з 900 Новак Джоковіч посідав перше місце у рейтингу. Цей показник серба є абсолютним рекордом в історії як рейтингу АТР, так і рейтингу WTA.

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