Новак Джоковіч та Александр Звєрєв провели зустрічі другого раунду Відкритого чемпіонату США. Результати матчів та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, чоловіки, 1/32 фіналу

Новак Джоковіч (Сербія, АТР № 7) – Закері Швайда (США, АТР № 145) – 6:7 (5:7), 6:3, 6:3, 6:1

Александр Звєрєв (Німеччина, АТР № 3) – Алехандро Табіло (Аргентина, АТР № 122) – 6:2, 7:6 (7:4), 6:4

Колишня перша ракетка світу Новак Джоковіч у зустрічі другого раунду Відкритого чемпіонату США проти американця Закері Швайди, який вийшов до основи з кваліфікації, мало не вскочив у халепу – програв на тай-брейку перший сет та був змушений відіграватися.

З непростого становища серб гідно вийшов, зумівши швидко відповісти та перемогти за сумою чотирьох партій. Матч тривав 2 години 34 хвилини.

У другому раунді свій статус одного з фаворитів мейджора підтвердив німець Александр Звєрєв. Він впевнено розібрався з аргентинцем Алехандро Табіло у трьох сетах.

