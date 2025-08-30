US Open-2025, хард, чоловіки, 1/16 фіналу

Новак Джоковіч (Сербія, АТР № 7) – Кемерон Норрі (Велика Британія, АТР № 35) – 6:4, 6:7, 6:2, 6:3

Тейлор Фріц (США, АТР № 4) – Жером Кім (Швейцарія, АТР № 175) – 7:6(3), 6:7(9), 6:4, 6:4

Сербський ветеран Новак Джоковіч продовжує вдало виступати на цьогорічному US Open. Сьома ракетка світу у чотирьох сетах переміг британця Кемерона Норрі. Джоковіч програв другий сет, але впевнено виграв два наступних. У наступному колі Новак зіграє з Яном-Леннардом Штруффом (АТР №144).

Четверта ракетка світу Тейлор Фріц доволі впевнено переграв швейцарського кваліфаєра Жерома Кіма, який посідає лише 175-те місце у світовому рейтингу. Жером дав хороший бій титулованому супернику, але Фріц здобув перемогу у чотирьох сетах. У наступному раунді американець зіграє проти чеха Томаша Махача (АТР №22).

