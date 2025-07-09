Вімблдон-2025, трава, чоловіки, 1/4 фіналу

Флавіо Коболлі (Італія, АТР № 24) – Новак Джоковіч (Сербія, № 6) – 7:6 (8:6), 2:6, 5:7, 4:6

Сіннер увірвався до півфіналу Вімблдону, не помітивши суперника – далі на нього чекає земляк або Джоковіч

Джоковіч був фаворитом матчу та зміг свій статус підтвердити. Для цього йому знадобилося 3 години 13 хвилин.

Новак у першому сеті вів у рахунку 5:4 та мав на подачі Коболлі сетбол, але його не реалізував. Після цього доля партії вирішилася на тай-брейку, де італієць відіграв майже бездоганно (припустився лише однієї помилки проти двох у серба).

Джоковіч, не зумівши повести у загальному рахунку, після цього досягнув тотального контролю за подіями на корті та впевнено виграв другий сет. Далі він продовжив зберігати ігрову перевагу за собою та виграв ще два сети.

Новак Джоковіч вийшов у свій 52-й півфінал турніру серії Grand Slam. Там на серба чекає зустріч із Янніком Сіннером. У другій зустрічі 1/2 фіналі зійдуться американець Тейлор Фріц та іспанець Карлос Алькарас.

Another one to add to the list



Novak Djokovic reaches his 14th #Wimbledon semi-final with a defiant comeback against Flavio Cobolli, winning 6-7(6), 6-2, 7-5, 6-4 on Centre Court ?



What a performance from the Serb pic.twitter.com/NMntCojSTH — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2025

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