Перемога над Кецмановічем стала для Джоковіча 100-ю на турнірах Вімблдон, повідомляє ATP. Для цього сербу знадобилось 112 матчів на цих змаганнях.

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Цікаво, що Новак став лише другим тенісистом в історії, якому вдалось подолати позначку в 100 перемог на Вімблдоні. Першим же був Роджер Федерер (загалом 105 перемог). Якщо ж Джоковіч зможе тріумфувати на цьогорічному турнірі, то повторить ще один рекорд Федерера (8 перемог) та стане найвіковішим переможцем Вімблдона у новій ері.

Загалом, за свою кар'єру Новак провів 443 матчі на турнірах Grand Slam, у яких здобув 390 перемог та 53 рази програв. До слова, рекордсменом за кількістю перемог на одному турнірі Grand Slam є Рафа Надаль – 112 звитяг на Ролан Гаррос.

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