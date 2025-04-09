Далеко не всі фаворити пережили 1/16 Мастерса в Монте-Карло. Читайте звіт про провал Джоковіча та інші цікаві результати.

ATP 1000, Монте-Карло. Ґрунт. 1/16 фіналу

Андрєй Рубльов – Гаель Монфіс – 2:0 (6:4, 7:6)

Франсіско Черундоло – Карлос Алькарас – 1:2 (6:3, 0:6, 1:6)

Томаш Махач – Алекс Де Мінор – 1:2 (6:3, 0:6, 3:6)

Роберто Баутіста-Агут – Каспер Рууд – 0:2 (2:6, 1:6)

Новак Джоковіч – Алехандро Табіло – 0:2 (3:6, 4:6)

Гаель Монфіс не зміг потішити Еліну Світоліну та всіх українців. Французький ветеран дав гідний бій москвичу Рубльову, однак все ж вилетів у двох сетах. Особливо прикрим для Монфіса був другий, де він змарнував 4 сетболи!

Дві українки вилетіли у першому ж раунді тенісного турніру в Іспанії – одна з них була третьою сіяною

Карлос Алькарас несподівано програв стартовий сет аргентинцю Франсіско Черундоло. Це лише розізлило зіркового іспанця, який до кінця матчу подарував супернику всього один гейм. За схожим сценарієм розвивалась дуель Махача і Де Мінора. Австралієць програв початок, але потім виправдав статус фаворита двома впевненими сетами. Каспер Рууд за трохи більше ніж годину впорався з Баутістою-Агутом, натякаючи на своє бажання вдруге поспіль вийти у фінал Монте-Карло.

Головна сенсація стадії – виліт Новака Джоковіча від Алехандро Табіло (32-й номер рейтингу ATP)! Скромний чилієць закрив легенду у двох сетах і крокує далі. Це була друга очна зустріч тенісистів. Цікаво, що рік тому в Римі Табіло також здолав Джоковіча з рахунком 2:0.