Джоковіч рятувався від ганьби на очах Федерера, Коболлі довів батька до сліз: 1/8 фіналу Вімблдону
Завершилися ще 2 матчі 1/8 фіналу чоловічого розряду на Вімблдоні-2025. Результати та звіт про них читайте на "Футбол 24+".
Вімблдон-2025, трава, чоловіки, 1/8 фіналу
Марін Чіліч (Хорватія, ATP №83) – Флавіо Коболлі (Італія, ATP №24) – 1:3 (4:6; 4:6; 7:6 (7:4 на тайбрейку); 6:7 (3:7 на тайбрейку)
Алекс Де Мінор (Австралія, ATP №11) – Новак Джоковіч (Сербія, ATP №6) – 1:3 (6:1, 4:6, 4:6, 4:6)
Відкривали ігровий день Марін Чіліч та Флавіо Коболлі. Італієць забрав перші два сети з рахунком 6:4, а потім суперники обмінялися перемогами на тайбрейках. Це означало дебютний вихід 23-річного Коболлі у чвертьфінал мейджора. На трибунах сиділи його брати та батько, який не зміг стримати сліз.
Алькарас ледь не шокував Вімблдон, обігравши росіянина в 1/8 фіналу турніру – матч тривав майже 3 години
Зірковий гість спостерігав і за матчем Джоковіча проти Де Мінора – восьмиразовий чемпіон Вімблдону Роджер Федерер у супроводі дружини Мірки.
Перший сет завершився побиттям серба з рахунком 6:1, однак надалі Ноле контролював ситуацію. Тричі по 6:4 – у наступний раунд проходить 38-річний Джоковіч.
Саме Коболлі та Новак формують третю пару чвертьфіналістів чоловічого розряду.