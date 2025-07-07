Завершилися ще 2 матчі 1/8 фіналу чоловічого розряду на Вімблдоні-2025. Результати та звіт про них читайте на "Футбол 24+".

Вімблдон-2025, трава, чоловіки, 1/8 фіналу

Марін Чіліч (Хорватія, ATP №83) – Флавіо Коболлі (Італія, ATP №24) – 1:3 (4:6; 4:6; 7:6 (7:4 на тайбрейку); 6:7 (3:7 на тайбрейку)

Алекс Де Мінор (Австралія, ATP №11) – Новак Джоковіч (Сербія, ATP №6) – 1:3 (6:1, 4:6, 4:6, 4:6)

Відкривали ігровий день Марін Чіліч та Флавіо Коболлі. Італієць забрав перші два сети з рахунком 6:4, а потім суперники обмінялися перемогами на тайбрейках. Це означало дебютний вихід 23-річного Коболлі у чвертьфінал мейджора. На трибунах сиділи його брати та батько, який не зміг стримати сліз.

'It's a maiden major quarter-final for Flavio Cobolli" ?



Italian Cobolli defeats Marin Cilic to reach the Last 8 of #Wimbledon for the first time, doing so by winning 6-4, 6-4, 6-7(4), 7-6(3)



Just look at what it means to him and his family ️ pic.twitter.com/LVLb9moNKI — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2025

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Зірковий гість спостерігав і за матчем Джоковіча проти Де Мінора – восьмиразовий чемпіон Вімблдону Роджер Федерер у супроводі дружини Мірки.

A special spectator in the Royal Box for the Novak Djokovic vs Alex de Minaur #Wimbledon2025 fourth-round match.



However, surely the - time champion Roger Federer would have preferred to be playing on Centre Court. pic.twitter.com/ehQXwqOiXH — Sportstar (@sportstarweb) July 7, 2025

Перший сет завершився побиттям серба з рахунком 6:1, однак надалі Ноле контролював ситуацію. Тричі по 6:4 – у наступний раунд проходить 38-річний Джоковіч.

Саме Коболлі та Новак формують третю пару чвертьфіналістів чоловічого розряду.