Суперзірка тенісу разом з дружиною та дітьми переїжджає в розкішний будинок на узбережжі поблизу столиці Греції – Афін, інформує Corriere Della Sera. 38-річний Джоковіч планує подати заявку на отримання грецької "Золотої візи" – програми, яка передбачає право на проживання в Греції в обмін на інвестиції в нерухомість на суму щонайменше 250 тисяч євро.

Також Ноле переносить турнір ATP 250, який організовує його брат Джордже. Змагання мали відбутися в Белграді, але "переїжджають" у Афіни на 2-8 листопада. Деякі сербські ЗМІ розкритикували Джоковіча, називаючи його "фальшивим патріотом".

Не секрет, що у тенісиста напружені стосунки з чинним урядом Сербії. Новак різко критикував президента Александара Вучіча, а також був близький до протестного студентського руху. Ситуація загострилася минулого листопада після обвалу укриття на залізничному вокзалі в Нові-Саді, через який загинули 15 людей. Це спричинило протести проти уряду, звинуваченого в корупції та порушеннях під час укладання контрактів на реконструкцію вокзалу.