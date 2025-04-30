Сербський тенісист Новак Джокович пропустить Мастерс у Римі, повідомляє прес-служба турніру Internazionali BNL d'Italia.

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Варто зазначити, що турнір в столиці Італії є особливим для екс-першої ракетки світу. Саме на ньому він виграв шість трофеїв (у 2008-му, 2011-му, 2014-му, 2015-му, 2020-му та 2022-му роках) і ще шість разів доходив до фіналу, що робить його другим найбільш титулованим чемпіоном у Римі після Рафаеля Надаля. Вперше Новак зіграв у Римі у 2007 році й з того часу не пропустив жодного турніру (загалом здобув 68 перемог у 80 зіграних матчах).

Зазначається, що у 2025 році Джоковіч жодного разу не перемагав на грунті й має серію з трьох поразок поспіль. Як наслідок, серб вирішив взяти час на відновлення та підготовку до Ролан Гаррос.

Нагадаємо, що у своїх останніх матчах Новак поступився Якубу Меншику в фіналі хардового Мастерса в Маямі, а потім програв на старті двох грунтових змагань АТР 1000 – Алехандро Табіло у Монте-Карло та Маттео Арнальді у Мадриді.

До слова, турнір у Римі пройде з 7 по 18 травня.

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