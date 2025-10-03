Сербський тенісист Новак Джоковіч заявив, що у свої 38 років він продовжує виходити на корт не тільки заради трофеїв.

"Крім тих матчів (цього року), де я програв двом найкращим гравцям світу, я вважаю, що показав дуже хороший теніс на турнірах Grand Slam, виходив до півфіналів кожного з них. Це говорить про рівень і стабільність. Звичайно, я цим задоволений. Але в мені завжди живе переможець. Він хоче бути найкращим. Мені пощастило випробувати найбільші моменти в цьому спорті за 20 років кар'єри.

Так, неприємно програвати у великих матчах найсильнішим гравцям світу, проте це не зупиняє мене. Я граю в теніс не тільки заради трофеїв. Є й інші причини, чому я продовжую. Одна з них – це любов і підтримка по всьому світу. І надія, що моя участь у великих турнірах допоможе зростанню тенісу як спорту. Це мене мотивує. У мене мурашки по шкірі щоразу, коли я виходжу на корт і чую, як люди скандують моє ім'я. Це прекрасне почуття", – зізнався Джоковіч під час прес-конференції на турнірі в Шанхаї.

Новак Джоковіч у світовому рейтингу посідає на сьогодні 5-те місце.

