"Після дуелі, яку Сіннер і Алькарас провели в Парижі, я думаю, що очікування від цього фіналу величезне, приголомшливе. Зараз вони, безумовно, на декілька рівнів вищі за всіх.

"Буде сумно, якщо це був мій останній виступ": Джоковіч зробив несподівану заяву після вильоту з Вімблдона

Я віддам невелику перевагу Карлосу як фавориту через два титули, які він виграв тут, його гру і впевненість, якою він зараз володіє. Але це лише невелика перевага, тому що Яннік дуже добре б'є по м'ячу. Це буде, знову ж таки, дуже рівний матч, як і в Парижі", – цитує Джоковіча Sky Sports.

Нагадаємо, у півфіналі Яннік Сіннер (ATP № 1) вибив Новака Джоковіча (ATP № 6), тоді як Карлос Алькарас (ATP № 2) дотис Тейлора Фріца (ATP № 5).

Вирішальна дуель Вімблдону відбудеться у неділю, 13 липня. Початок фіналу о 13:00.

Сіннер і Алькарас ще до фіналу Вімблдону-2025 встановили грандіозне досягнення в історії тенісу