Боксери Джервонта Девіс (30-0-1, 28 KO) та Джейк Пол (12-1, 7 KO) провели першу прес-конференцію та битву поглядів перед довгоочікуваним поєдинком.

"Якщо Джервонта виграє, то відправить мене назад на YouTube": Джейк Пол – про бій з Девісом

"Я щиро поважаю його як бійця, як артиста. Він єдиний в Америці, з ким є сенс битися. Це виклик для мене. Це крок вперед у моїй кар'єрі", – розщедрився на компліменти Джейк Пол.

Джервоната був більш стриманим у люб'язностях, але теж відзначив сильні сторони суперника.

"Я набагато швидший за нього. Він набагато сильніший і набагато більший, але ми всі знаємо, що вищим бійцям важче битися з нижчими. Він непоганий боєць і витримає кілька раундів, але як тільки там стане спекотно – ви знаєте, чим все закінчиться", – сказав Девіс на прес-конференції.

Нагадаємо, що бій між Джейком Полом та Джервонтою Девісом відбудеться 14 листопада.

