Джейк Пол та Джервонта Девіс провели битву поглядів перед боєм – кадри зустрічі одіозних боксерів
Скандальні боксери Джейк Пол та Джервонта Девіс провели першу спільну прес-конференцію перед боєм.
Боксери Джервонта Девіс (30-0-1, 28 KO) та Джейк Пол (12-1, 7 KO) провели першу прес-конференцію та битву поглядів перед довгоочікуваним поєдинком.
"Я щиро поважаю його як бійця, як артиста. Він єдиний в Америці, з ким є сенс битися. Це виклик для мене. Це крок вперед у моїй кар'єрі", – розщедрився на компліменти Джейк Пол.
Джервоната був більш стриманим у люб'язностях, але теж відзначив сильні сторони суперника.
"Я набагато швидший за нього. Він набагато сильніший і набагато більший, але ми всі знаємо, що вищим бійцям важче битися з нижчими. Він непоганий боєць і витримає кілька раундів, але як тільки там стане спекотно – ви знаєте, чим все закінчиться", – сказав Девіс на прес-конференції.
Нагадаємо, що бій між Джейком Полом та Джервонтою Девісом відбудеться 14 листопада.
