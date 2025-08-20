Джейк Пол проведе поєдинок проти Джервонти Девіса – блогер має значну перевагу в габаритах
Відеоблогер та боксер Джейк Пол (12-1, 7 КО) проведе виставковий бій з непереможним чемпіоном світу у легкій вазі (до 61,2 кг) Джервонтою Девісом (30-0-1, 28 КО).
Поєдинок відбудеться 14 листопада на State Farm Arena в Атланті, двобій наживо транслюватиме Netflix, Відповідний допис з анонсом поєдинку Пол – Девіс з'явився на офіційній сторінці Netfliх в соцмережі Х.
Раніше інсайдер Майк Коппінджер повідомив, що бій буде виставковим. Джейк Пол планував провести бій з Ентоні Джошуа, однак перемовини з ним зірвалися через проблеми з узгодженням транслятора.
Нагадаємо, Джервонта Девіс є непереможним чемпіоном світу у легкій вазі. Втім, останній поєдинок Девіса, в якому він зустрічався з Ламонтом Роучем, завершився внічию.
Джейк Пол в липні переміг екс-чемпіона світу Хуліо Сезара Чавеса-молодшого. Цікаво, що цей поєдинок пройшов у ліміті крузервейту (до 90,7 кг). Імовірно, Пол матиме значну перевагу у габаритах над Джервонтою, який боксує лише у легкій вазі (до 61, 2 кг).
